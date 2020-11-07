Kızılay?a yardım yağıyor, gelen notlar duygulandırıyor - Son Dakika

Kızılay?a yardım yağıyor, gelen notlar duygulandırıyor

07.11.2020 11:00
Kızılay?a yardım yağıyor, gelen notlar duygulandırıyor, System.String[]

İZMİR'de, 114 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından, Kızılay'a yardımlar gelmeye devam ediyor.

İZMİR'de, 114 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından, Kızılay'a yardımlar gelmeye devam ediyor. Kızılay'ın, İzmir'deki Bölge Lojistik Merkezi'nin kapasitesi gelen yardımları kaldırmayınca, bağışlar Gaziemir'deki fuar alanında toplanmaya başlandı. Bireysel olarak yapılan yardımlara yazılan notlar ise Kızılay personelinin ve gönüllülerinin motivasyon kaynağı oldu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan hemşireden Eskişehir'deki Nazende bebeğe kadar birçok kişi, Kızılay'a yardım gönderdi.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki  depremin ardındanzor durumda kalan depremzedeler içim yardım yağmaya başladı. Türkiye'nin dört bir yanından birçok kuruluşu yardım gelirken, Kızılay'da bu kurumlardan biri oldu. Kızılay İzmir Bölge Lojistik Merkezi'nin kapasitesi gelen yardımları kaldırmayınca, bağışlar Gaziemir'deki yeni fuar alanında alınmaya başlandı.12 BİN METREKARELİK ALAN YETMEDİTürk Kızılayı Lojistik Yönetim Direktörü Mehmet Mülayim, beklentilerin çok daha fazlasını bulmuş durumda olduklarını belirterek, 'Burası bizim geçici olarak açtığımız lojistik merkezimiz. Normalde bizim İzmir'de bölge lojistik merkezimiz bulunuyor ama oranın kapasitesi gelen bağışları karşılayamadığı için geçici olarak burayı kullanıyoruz. Burası başta 12 bin metrekareydi, ancak 14-15 bin metrekareye kadar çıkmış durumda. Hem bireysel hem de kurumsal yardımlar gelmeye devam ediyor. Şu anda gıda malzemesi, giyim ve battaniye bağışları ağırlıklı olarak geliyor. Gelen her malzemeyi hem bağışçının hem de bağışı teslim alan ekip arkadaşımızın bilgilerinin olduğu tutanaklarla teslim alıyoruz. Depremzede bebekler için de çok bağış geliyor. Genelde kapalı paketler halinde geliyor ama açık paketlerde gelenlerin çoğunun oyuncak olduğunu görüyoruz. Ben Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki çadır kentteydim. Orada ihtiyaç sahibi bir teyze bizim Ankara'dan geldiğimizi öğrenince bana sarılıp hüngür hüngür ağlamaya başladı, bu bizleri çok duygulandırdı' dedi."ÇOCUKLAR BİZİ ÇOK AĞLATTI, ONLARIN MUTLULUĞU İÇİN ÇALIŞIYORUZ"Gelen yardımların türlerine göre tasnif edilip kolilenmesini ise Kızılay gönüllüleri yapıyor. Gönüllülerden Beyza Özel (20), 'Ben aslında izciyim, aynı zamanda Kızılay gönüllüsüyüm. Burada böyle bir faaliyet olduğunu öğrenince hemen koşa koşa geldim. Paketlemelere yardım ediyorum. İlk günlerde çok üzüntülüydüm ama sonra burada bir şeyler yapmaya başlayınca kendimi iyi hissetmeye başladım. Özellikle çocukları düşünüp burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dört gündür buradayım, aslında yorgunum ama çocukları düşününce bunu hissetmiyorum. Beni çok ağlattılar ama şimdi onların mutluluğu için çalışıyorum' dedi.Bensu Dinler (17) ise şöyle konuştu: 'Çok üzüldüm. Ben ve ailem depremden zarar görmesek te doğduğum, yaşadığım şehrin insanları zarar gördü. Bu durum beni çok üzdü ve ben de yandım etmek istedim. Buraya gelen yardımları, gıda malzemelerini, battaniyeleri, hijyen malzemeleri tek tek ayırıp koliliyoruz. Bir şeyler yapıyor olmak iyi geliyor' dedi.YAZILAN NOTLAR MOTİVASYON KAYNAĞI OLDUYapılan bireysel yardımlardın üzerlerine yazılan notlar ise hem Kızılay personelinin hem de gönüllülerinin motivasyon kaynağı oldu. Edirne Tıp Fakültesi'nden Sevgi Hemşire, 'Şu anda orada olmayı, enkaz altında kalan canlara can olmayı, yardım etmeyi, o meslektaşlarım gibi enkaz altındaki yavruların elini sıkmayı o kadar çok isterdim ki. Canla başla çalışan kişileri görünce, televizyonun karşısında her seferinde ağlıyorum' dedi.NAZENDE BEBEK BATTANİYE, OYUNCAK VE KIYAFETLERİNİ PAYLAŞTI Eskişehir'den gelen bir notta ise şunlar yazıyor:

'Öncelikle hepinize geçmiş olsun. Elimizden geldiğince sizlerle bu koliyi paylaştık. Nazende bebek, kardeşleriyle battaniye, oyuncak ve kıyafetlerini paylaştı. Kardeşleri ısındıkça o daha mutlu olacak, dualarımız sizinle?


Kızılay?a yardım yağıyor, gelen notlar duygulandırıyor
Kızılay?a yardım yağıyor, gelen notlar duygulandırıyor
Kızılay?a yardım yağıyor, gelen notlar duygulandırıyor
Kızılay?a yardım yağıyor, gelen notlar duygulandırıyor
Kızılay?a yardım yağıyor, gelen notlar duygulandırıyor
Kızılay?a yardım yağıyor, gelen notlar duygulandırıyor
Kızılay?a yardım yağıyor, gelen notlar duygulandırıyor
Kızılay?a yardım yağıyor, gelen notlar duygulandırıyor
Kızılay?a yardım yağıyor, gelen notlar duygulandırıyor
Kızılay?a yardım yağıyor, gelen notlar duygulandırıyor
Kızılay?a yardım yağıyor, gelen notlar duygulandırıyor
Kızılay?a yardım yağıyor, gelen notlar duygulandırıyor
Kızılay?a yardım yağıyor, gelen notlar duygulandırıyor
Kızılay?a yardım yağıyor, gelen notlar duygulandırıyor
Kızılay?a yardım yağıyor, gelen notlar duygulandırıyor

Eskişehir, Kızılay, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kızılay?a yardım yağıyor, gelen notlar duygulandırıyor - Son Dakika


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