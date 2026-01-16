Kızılay Gönüllülerinden Kış Projesi

İzmir'in Menemen ilçesinde Türk Kızılay gönüllüsü kadınlar ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı, bere, eldiven, patik ve kazaktan oluşan kışlık kıyafetler ördü.

Türk Kızılay Menemen Şubesi, ihtiyaç sahibi çocukların kış mevsiminde üşümemesi için "İyilik İlmek İlmek Örülüyor Projesi" yürütüyor.

Proje kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallerdeki gönüllü kadınlar kendi elleriyle atkı, bere, patik, eldiven ve kazak ördü. Örgülere pijama takımları da eklenerek Menemen Kaymakamlığına teslim edildi.

Türk Kızılay Şube Başkanı Serkan Orun, projede emeği geçenlere teşekkür etti.