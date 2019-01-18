Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da Karne Heyecanı

Kızılcahamam'da Karne Heyecanı

19 dakika önce

Kızılcahamam'da öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Kızılcahamam'da Karne Heyecanı, System.String[]
Kızılcahamam'da öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Perihan Erdoğan ilkokulundaki karne dağıtım törenine, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, Kızılcahamam Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, öğretmenler ve veliler katıldı.

Protokol üyeleri sınıfları tek tek gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı.

Kaymakam Yıldız, burada yaptığı konuşmada, ilçede toplam 3 bin 925 öğrencinin karne aldığını belirterek, "15 gün sürecek yarıyıl tatilini en güzel şekilde dinlenerek bolca kitap okuyarak ve kendilerini moral ve motivasyon ile ikinci döneme daha iyi bir şekilde hazırlanarak geçireceklerini ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:50 Kaynak: AA

Muhittin Güney, Mehmet Yıldız, Kızılcahamam, Güncel
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