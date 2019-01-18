Kızılcahamam'da Karne Heyecanı

Kızılcahamam'da öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Kızılcahamam'da öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.



Perihan Erdoğan ilkokulundaki karne dağıtım törenine, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, Kızılcahamam Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, öğretmenler ve veliler katıldı.



Protokol üyeleri sınıfları tek tek gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı.



Kaymakam Yıldız, burada yaptığı konuşmada, ilçede toplam 3 bin 925 öğrencinin karne aldığını belirterek, "15 gün sürecek yarıyıl tatilini en güzel şekilde dinlenerek bolca kitap okuyarak ve kendilerini moral ve motivasyon ile ikinci döneme daha iyi bir şekilde hazırlanarak geçireceklerini ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

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