Kızıltepe Belediyesinden, "Para isteyenlere, yardım taleplerine itibar etmeyin" uyarısı - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe Belediyesince, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın adını kullanarak, maddi yardım ve para talebinde bulunanlara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, son günlerde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çam ile Kızıltepe Kaymakamlığı ya da Kızıltepe Belediyesi adına farklı sektörlerdeki iş adamlarına telefon edilerek, yardım talep edildiği bilgisine ulaşıldığı bildirildi.

Bazı şahısların telefonla iş vaadinde bulunarak yardım toplamak adı altında dolandırıcılık yapmaya çalıştığı, para talep ettiği ifade edilen açıklamada, durumla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ve savcılığa gerekli şikayetlerde bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızdan, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesi adının kullanıldığı bu tür telefonlara itibar etmemelerini ve böyle durumlarda Emniyet Müdürlüğüne ve belediyeye ulaşmalarına rica ederiz. Kızıltepe Belediyesi bugüne kadar vatandaşlarımızdan bu tür taleplerde bulunmamıştır Vatandaşlarımızı mağdur edecek böyle telefonla yardım talebi girişiminde asla bulunulmamıştır. Vatandaşlarımızdan bu tür dolandırıcılık girişiminde bulunan şahıslara itibar etmemelerini rica ederiz."