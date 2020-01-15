Kızıltepe'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kızıltepe'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Kızıltepe'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kızıltepe'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Yücelli Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda sıkışan Mehmet Emin A., Mehmet Selim A., Robin A. ve Mehmet Veysi A. yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri çağrıldı. 4 yaralı itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Kazaya ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı. - MARDİN

Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:42 Kaynak: İHA
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