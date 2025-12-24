Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kırsal Çetinler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu S.İ (51), F.İ (55), S.İ (52) ile A.İ. (53) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.