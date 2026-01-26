8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel bir hastane önünde iki grup arasında çıkan, Suud Çeçen'in (56) öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 8 Gözaltı - Son Dakika
