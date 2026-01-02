Kızıltepe\'de TIR Çarpması: 5 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde TIR'ın çarptığı 5 çocuk babası Abdullah Ayaydın (44), hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen TIR, yaya Abdullah Ayaydın'a çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ayaydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayaydın'ın cansız bedeni, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR şoförü, ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Öte yandan Ayaydın'ın da TIR şoförü olduğu, evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.