Kızıltepe\'de Yangın: 2 Ölü, 2 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Akyazı Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, evde bulunan Hamit Kuzu ile Azize Kuzu hayatını kaybetti. Yangında Hüseyin Kuzu ile Ahmet Kuzu ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise morga götürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN