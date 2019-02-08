Son Dakika Haberleri: Kızından Duygulandıran Mehmet Ali Erbil Paylaşımı

Kızından Duygulandıran Mehmet Ali Erbil Paylaşımı

32 dakika önce

Uzun süredir yoğun bakımda tedavi altında olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in doğum gününde kızı Sezin Erbil sosyal medya hesabı üzerinden duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Kızından Duygulandıran Mehmet Ali Erbil Paylaşımı, System.String[]
Uzun süredir yoğun bakımda tedavi altında olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in doğum gününde kızı Sezin Erbil sosyal medya hesabı üzerinden duygulandıran bir paylaşım yaptı. Evinin banyosunda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve 16 yıldır mücadele ettiği 'Kaçış Sendromu' hastalığının nüksetmesiyle uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in bugün doğum günü. 62 yaşına giren ünlü şovmenin kızı Sezin Erbil sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı.

"Hep başımızda ol babam" Babası ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Sezin Erbil,"Sadece tek kelime. İyi ki doğdun sen gördüğüm en cesur ve en güçlü adamsın. Hep başımızda ol babam"ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:36 Kaynak: İHA

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