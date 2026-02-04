Kızından Nakil Yapan Baba Hayata Döndü - Son Dakika
Kızından Nakil Yapan Baba Hayata Döndü

04.02.2026 18:16
Recep Özcan, kızı Ayşenur'dan aldığı karaciğer nakli ile yaşamına yeniden başladı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan ve karaciğer yetmezliği bulunan Recep Özcan, kızından yapılan nakille yeniden hayata döndü.

Orhangazi ilçesinde yaşayan, evli ve 4 çocuk babası Özcan'a (55) durumunun kötüye gitmesi üzerine, doktorları organ nakli yapılması gerektiğini bildirdi.

Gölcük'te özel hastanede görev yapan 31 yaşındaki kızı Ayşenur Gürleyen, babasının yaşaması için karaciğerini bağışlamaya karar verdi.

Bursa'daki özel bir hastanede Doç. Dr. Hikmet Aktaş ve Dr. İmam Bakır Batı tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 10 saat süren operasyon başarıyla tamamlandı. Ameliyatın ardından hem baba hem de kızı için iyileşme süreci başladı.

Gerekli kontrolleri ve tedavileri tamamlanan Ayşenur Gürleyen sağlıklı şekilde taburcu edilirken Recep Özcan'ın hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

Recep Özcan, yaptığı açıklamada, "Evladım bana canından can verdi. Onun sayesinde bugün yeniden nefes alıyorum. Başta Doç. Dr. Hikmet Aktaş ve Dr. İmam Bakır Batı olmak üzere bu mucizeyi gerçekleştiren tüm sağlık ekibine ve Özel Acıbadem Hastanesi'ne sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hepsi bizim için birer kahraman." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kızından Nakil Yapan Baba Hayata Döndü
