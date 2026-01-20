Kizza Besigye'nin Sağlık Durumu Kritik - Son Dakika
Kizza Besigye'nin Sağlık Durumu Kritik

20.01.2026 14:21
Uganda'da hapisteki muhalif lider Kizza Besigye'nin sağlığı kötüleşti, hükümet eleştiriliyor.

Uganda'da Kasım 2024'ten beri cezaevinde bulunan muhalif lider Kizza Besigye'nin sağlık durumunun kötüleştiği iddia edildi.

Besigye'nin Özgürlük İçin Halk Cephesi Partisinden yapılan açıklamada, muhalif liderin başkent Kampala'daki bir sağlık kuruluşuna götürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Besigye'nin sağlığının "kritik ve kötüye giden bir duruma geldiği" ifade edilerek, muhalif liderin kişisel doktorları ve ailesinin ona kısıtsız erişim hakkı talep ettiği aktarıldı.

Besigye'nin kötüleşen sağlık durumundan hükümetin ve cezaevi yetkililerinin sorumlu tutulduğu açıklamada, "Hayatını başkalarının sağlığı ve özgürlüğüne adamış bir adamın, tıbbi bakım görme hakkından mahrum bırakılması trajik bir durumdur." ifadesi kullanıldı.

Hapishane sözcüsü Frank Baine ise Besigye'nin sağlık durumunun kötü olduğunu yalanladı.

Baine, Besigye'nin sabah rutin egzersizlerini yaptığını, gece hastaneye götürülmesinin "genel bir sağlık kontrolü" için olduğunu söyledi.

Daha önce 4 kez devlet başkanlığına aday olan Besigye, Devlet Başkanı Yoweri Museveni hükümetini devirmeyi planladığı suçlamasıyla Kasım 2024'ten beri hapiste bulunuyor.

Uganda'nın 1986'dan bu yana iktidarda bulunan lideri Museveni, 2026'da yapılacak genel seçimlerde bir dönem daha aday olmak istediğinin sinyalini vermişti.

Ana muhalefet partisi Ulusal Birlik Platformu (NUP) da lideri Robert Kyagulanyi'yi 2026 seçimlerinde devlet başkanlığı için aday göstermişti.

Kaynak: AA

Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kizza Besigye'nin Sağlık Durumu Kritik - Son Dakika

16:08
SON DAKİKA: Kizza Besigye'nin Sağlık Durumu Kritik - Son Dakika
