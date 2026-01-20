KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Bakan Bolat\'ı Kabul Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyeti Lefkoşa'da kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erhürman, Lefkoşa'da Bolat ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da yer aldı.

Görüşmede Bolat'a, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Recep Koşal ve Strateji Bütçe Başkanı Adil Yıldırım eşlik etti.

Erhürman, burada yaptığı konuşmada, Bolat ve beraberindeki heyetin ziyaretinden memnun olduğunu ifade etti.

Bolat ise KKTC'nin ekonomisinin güçlenmesi, yurtdışına açılması ve dünya ile entegre olmasının birinci öncelikleri olduğunu söyledi.