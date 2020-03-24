KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı - Son Dakika
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KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı

15 dakika önce

KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtıSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) özel bir televizyon kanalında ana haberi sunan Burhan Canbaz'ın canlı yayında ağzına sinek kaçtı.

KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) özel bir televizyon kanalında ana haberi sunan Burhan Canbaz'ın canlı yayında ağzına sinek kaçtı. Spiker zor anlar yaşadı.

KKTC'nin özel kanallarından biri olan Genç TV'de ana haber bültenini sunan Burhan Canbaz'ın ağzına canlı yayında sinek kaçtı. Bir iki kez sineği ağzından üfleyerek atmaya çalışan Canbaz başarılı olamadı. Canbaz, "Kusura bakmayın zaman zaman canlı yayında böyle şeyler olabiliyor. Stüdyoda bir sinekten kaynaklanan bir durum oldu" dedi.

KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı

Burhan Canbaz, Kıbrıs, DHA, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:57 Kaynak: DHA

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