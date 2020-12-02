KKTC'de son 24 saatte 9 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte ülkede 9 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1138'e yükseldiğini bildirdi.

Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 1384 test yapıldığını, 9 pozitif vakaya rastlandığını ve 13 hastanın da taburcu edildiğini belirtti.

Pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yoluyla KKTC'ye geldiğini aktaran Pilli, 6 kişinin ise yerel vaka olduğunu ifade etti.

Pilli, tedavisi süren vaka sayısının 91 olduğunu ve yoğun bakımda hasta bulunmadığını kaydetti.

Kıbrıs Rum kesiminde 292 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde, son 24 saatte 292 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi ve 3 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rum basınındaki habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 924 PCR testi yapıldığını, 292 yeni vaka saptandığını ve toplam vaka sayısının 11 bin 175'e yükseldiğini duyurdu.

Kıbrıs Rum kesiminde virüs kaynaklı ölümlerin sayısı ise 52'ye yükseldi.