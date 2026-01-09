KKTC Konsolosu Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
KKTC Konsolosu Yılın Kareleri Oylamasında

09.01.2026 16:17
Erek Çağatay, 2025 Yılın Kareleri oylamasında dikkat çekici fotoğrafları değerlendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çağatay, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Başkonsolos Çağatay, "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Portre" kategorisinde Gerald Anderson'un "Yüz aynası", "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğrafını oylayan Çağatay, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Pedro Pascual'ın "Beyhude" fotoğrafını, "Günlük Hayat" kategorisinde de Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" adlı fotoğrafını tercih etti.

Erek Çağatay, Anadolu Ajansının her zaman en hızlı ve doğru haberi verdiğini söyledi.

Ajansın bu haberleri verirken çok çarpıcı görseller sunduğuna dikkati çeken Çağatay, oylamaya katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Seçkide hem güzel hem de üzücü ve düşündürücü kareler gördüğünü vurgulayan Çağatay, şöyle konuştu:

"Genelde Gazze'de yaşanan olaylar sırasında çekilen fotoğraflara daha fazla dikkat kesildim ve onları seçtim. Çünkü bu insanlık ayıbı unutulmamalı, her zaman gündemde kalmalı. Bu yüzden Gazze'de çekilen kareleri tercih ettik. Yeni yılın tüm Türk ulusuna ve dünyaya mutlu, huzur ve refah getirmesini diliyorum. Bir daha bu kötü olayların, katliamların, soykırımların yaşanmaması adına farkındalık oluşturmak için bu fotoğrafları çektim."

Çağatay, Anadolu Ajansı çalışanlarına başarı diledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güncel, Çevre, Son Dakika

