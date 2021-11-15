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KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü kutlanıyor

15.11.2021 14:03

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 38. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 38. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

Başkent Lefkoşa'daki ilk tören Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığını temsilen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, askeri erkan, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tatar, Oktay ve Oramiral Özbal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Tatar, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk,

Bugün Kıbrıs Türk halkının kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. kuruluş yıl dönümünde huzurunuzdayız. Kıbrıs Türk halkı Anadolu'da verilen milli mücadeleyi yakından takip etmiş, sizin ve yol arkadaşlarınızın her başarısında Kıbrıs Türk halkı da sevinmiştir. Yoktan var ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkleri için umut olmuştur. Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte yapmış olduğunuz inkılapları Mehmet Remzi Okan'ın sahip olduğu Söz gazetesine göndermiş olduğunuz yeni harfleri basabilen matbaa sayesinde Kıbrıs Türk halkı yakından takip etmiş ve uygulamıştır. Kıbrıs Türkü'nün dert ve sorunlarını yakından takip ettiniz. Her daim Kıbrıs Türkü'ne sahip çıktınız. Bugün bunu Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı arşivinden çıkan evraklardan daha net görebilmekteyiz. Bugün Kıbrıs Türk halkının eğitim düzeyi yüksek, sorgulayan ve özgürlüklerine sahip çıkan bir toplum ise bu sizin ilke ve inkılaplarınız sayesindedir. Sizlerin Anadolu'da verdiği bağımsızlık mücadelesi Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine olan inancı artırmıştır. Kıbrıs Türkü geçmişte nasıl bağımsızlığına, toprağına ve egemenliğine sahip çıkmışsa, bugün de o doğrultuda, o azimle, devletimize, toprağımıza ve egemenliğimize sahip çıkmaya devam edecektir."

"Türkiye Cumhuriyeti'nin ahdi ve tarihi sorumluluğunu, bundan sonra da yerine getirme kararlılığımızı teyit ediyoruz"

Oktay da deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü, kardeşlerimizle gurur ve heyecanla kutluyoruz. Kıbrıs Türkü'nün hürriyet ve egemenlik mücadelesi sonucu, aziz şehitlerimizin canları ve kanları pahasına kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, müreffeh yarınlara emin adımlarla yürümektedir. Kıbrıs Türk halkının meşru mücadelesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ahdi ve tarihi sorumluluğunu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getirme kararlılığımızı manevi huzurunuzda bir kez daha teyit ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Lefkoşa'daki kutlamalar Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmigeçitle devam edecek.

KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü kutlanıyor
KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü kutlanıyor
KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü kutlanıyor
KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika


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