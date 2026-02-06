KKTC Turizminde Yüzde 40 Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

KKTC Turizminde Yüzde 40 Artış

KKTC Turizminde Yüzde 40 Artış
06.02.2026 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fikri Ataoğlu, EMITT Fuarı'nda KKTC turizminin Ada Kıbrıs projesi ile yüzde 30-40 büyüdüğünü açıkladı.

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, EMITT Fuarı'nda yürütülen tanıtım faaliyetlerinin turizme ciddi katkı sağladığını belirterek, "KKTC'de Ada Kıbrıs projesiyle ziyaretçi sayısında yüzde 30-40 artış yakaladık" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu İstanbul'da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) KKTC'nin tanıtım faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. KKTC'nin bu yıl da fuarda güçlü bir şekilde temsil edildiğini belirten Ataoğlu, Ada Kıbrıs markasıyla yürütülen tanıtım çalışmalarının ziyaretçi sayısında önemli artışlar sağladığını söyledi. Ataoğlu, özellikle Türkiye pazarının KKTC turizmi açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ataoğlu, KKTC'nin tanıtım faaliyetlerini "Ada Kıbrıs" başlığı altında birleştirdiklerini belirtti. Ataoğlu, "Bu yıl da EMITT fuarında yerimizi aldık. KKTC tanıtımlarımızı 'Ada Kıbrıs' başlığı altında topladık ve bu proje kapsamında tanıtım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Reklam filmlerinin hem Türkiye'de hem de birçok ülkede yayınlandığını ifade eden Ataoğlu, "Reklam filmlerimiz Türkiye ve birçok ülkede yer aldı. Bu çalışmalar turizm sayımızın artmasında etkili oldu" diye konuştu.

Türkiye'den gelen ziyaretçi sayısının kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Ataoğlu, "Türkiye'den gelen ziyaretçi sayılarının artması bizim için önem arz ediyor. KKTC'de yaşayanlar da Türkiye'nin bağrından kopup gidenlerdir. Aynı dili, dini ve kültürü paylaşan insanlarız. Başka adalara gitmek yerine KKTC tercih edilmeli" ifadelerini kullandı.

"Ada Kıbrıs" projesinin etkilerine de değinen Ataoğlu, "Proje sonrasında KKTC'ye gelen ziyaretçi sayısında yüzde 30-40 oranında artış oldu. KKTC anlatmakla değil, yaşadıkça anlaşılır" dedi.

KKTC'nin turizm potansiyelinin yıl geneline yayıldığını söyleyen Ataoğlu, "Türkiye dışında en çok İngiltere, Polonya ve Almanya'dan ziyaretçi ağırlıyoruz. Turizm KKTC'de 12 ay yaşanıyor. Turizmi 12 aya yaymayı başardık" şeklinde konuştu.

Adanın tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerine dikkat çeken Ataoğlu, "Ada; tarihi zenginlikleri, misafirperverliği ve gastronomisiyle görülmeye değer bir destinasyon" dedi.

2026 hedeflerine de değinen Ataoğlu, "2026 yılında önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30'luk bir artış bekliyoruz. Üçüncü dünya ülkelerinden de ziyaretçiler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tanıtım çalışmalarının uluslararası boyutta sürdüğünü belirten Ataoğlu, "THY iş birliğiyle Polonya, Azerbaycan, İngiltere, Rusya ve Almanya gibi ülkelerde tanıtımlar gerçekleştiriyoruz. Dünyanın her yerinde fuarlarda KKTC'yi tanıtmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fikri Ataoğlu, Politika, Ekonomi, Kıbrıs, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KKTC Turizminde Yüzde 40 Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Tüyler ürperten belgeler Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar
ABD’den Nike’a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası ABD'den Nike'a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası
Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi
Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking’in ismi de çıktı Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu

14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:37
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 15:13:31. #7.11#
SON DAKİKA: KKTC Turizminde Yüzde 40 Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.