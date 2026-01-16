KOAH Hastası Yaşlı Adamın Teşekkürü

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan KOAH hastası yaşlı adam, köyünün kapanan yolunu açıp kendisini hastaneye götüren ekiplere teşekkür etti.
İlçeye bağlı Çalca köyünde yaşayan 85 yaşındaki Recep Öztürk'ün rahatsızlanması üzerine, ailesi ekiplere haber verdi.
İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu köy yolu açıldı ve evinden alınan Öztürk, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öztürk, ekiplere özverili çalışmaları için teşekkür etti.
