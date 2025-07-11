Koç Holding'den 1,2 milyar TL'lik dev yatırım - Son Dakika
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Finans

Koç Holding'den 1,2 milyar TL'lik dev yatırım

Koç Holding\'den 1,2 milyar TL\'lik dev yatırım
11.07.2025 08:21
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Koç Holding kuruluşu Yapı Kredi, 1,2 milyar TL sermaye ile kripto varlık alım-satım platformu kurmaya hazırlanıyor. Yeni şirket, Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. çatısı altında faaliyet gösterecek.

Koç Holding şirketi Yapı ve Kredi Bankası, finans teknolojilerine yaptığı yatırımları kripto varlık dünyasına taşıyor. Banka, kripto varlık alım satım platformu kurmak üzere yeni bir şirketin hayata geçirileceğini duyurdu.

ALANINDA İLKLERDEN BİRİ OLACAK

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, yeni platform Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. bünyesinde kurulacak. Söz konusu girişim için 1 milyar 185 milyon TL'ye kadar sermaye artırımı yapılacak ve bu artırıma Yapı Kredi Bankası doğrudan iştirak edecek. Yeni kurulacak platformun, Türkiye'de lisanslı kripto para borsası alanında ilklerden biri olması bekleniyor.

Banka açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Banka Yönetim Kurulu tarafından; sermayesinin tamamı Bankamıza ait olan Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. sahipliğinde, ilgili izinlerin alınması koşuluyla kripto varlık alım satım platformu faaliyetinde bulunmak üzere kurulması öngörülen şirketin sermaye ihtiyacının karşılanması amacıyla... Bankamızın katılmasına karar verilmiştir."

Son Dakika

Son Dakika Finans Koç Holding'den 1,2 milyar TL'lik dev yatırım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Koç Holding'den 1,2 milyar TL'lik dev yatırım - Son Dakika
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