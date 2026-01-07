Koç Holding'den Sahte İçerikler Uyarısı - Son Dakika
Koç Holding'den Sahte İçerikler Uyarısı

07.01.2026 15:16
Koç Holding, sahte hesap ve sitelerin dolandırıcılık yaptığına dikkat çekti, itibar edilmemesini istedi.

Koç Holding, Koç ailesi mensupları ve topluluk şirketlerinin isimlerini kullanan, ses ve görüntülerini taklit eden sahte içeriklere ilişkin hukuki hakların kullanıldığını ve bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Holdingden yapılan açıklamada, Koç ailesi mensupları, Koç Holding veya Koç Topluluğu şirketlerinin isimlerini kullanan, ses ve görüntülerini taklit eden sahte internet siteleri ile sosyal medya hesaplarının yanıltıcı içerikler paylaştığının tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu hesap ve sitelerin, dolandırıcılık yöntemleriyle yatırım çağrısı dahil internet kullanıcılarından haksız ve hukuka aykırı taleplerde bulunduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu hesap ve sitelere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Ayrıca tasarruf sahiplerinin kişisel ve finansal bilgilerini paylaşmadan önce kaynak doğrulaması yapması ve yatırım kararları konusunda sadece Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen kuruluşlardan hizmet alınması gerektiğini vurgulamak isteriz. Koç ailesi mensupları, Koç Holding AŞ ve Koç Topluluğu şirketleri ile hiçbir bağlantısı olmayan gerçek dışı içeriklere ilişkin hukuki haklarımızı kullandığımızı kamuoyunun bilgisine sunar, şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamalar ile kurumsal web sitemiz 'koc.com.tr' ve kurumsal sosyal medya hesaplarımız üzerinden doğru bilgiye ulaşılabileceğini hatırlatırız."

Kaynak: AA

