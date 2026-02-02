KOCABAŞ ÇAYI DA TAŞTI
Çanakkale'de Kepez Çayı'nın ardından Biga ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Kocabaş Çayı da taştı. Bölgede polis ve zabıta ekipleri güvenlik önemli aldı.
Öte yandan, belediye ve polis ekipleri tarafından çay yatağında bulunan otoparktaki araçların kaldırılması için uyarılar yapıldı.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
Son Dakika › Güncel › Kocabaş Çayı Taştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?