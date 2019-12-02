Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 18 kişi adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 18 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 18 kişi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcalığı'nın FETÖ/PDY'nin emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 18 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcalığı'nın FETÖ/PDY'nin emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 25 Kasım günü FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Polis akademisi ve polis koleji öğrencileriyken ilişiği kesilen 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki kişilerden emniyette işlemleri tamamlanan 18 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:26 Kaynak: DHA
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