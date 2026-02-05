Kocaeli'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Kocaeli'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Kocaeli\'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
05.02.2026 17:26
Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 16 şüpheliden 11'i tutuklandı, 39 göçmen sınır dışı edildi.

Kocaeli merkezli 3 ilde, yurda soktukları düzensiz göçmenleri güvenli evlerde bekletip araç değiştirerek sevk ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 11'i tutuklandı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütünün deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin, sınır illerinden yurda soktukları düzensiz göçmenleri güvenli evlerde beklettikleri, daha sonra Ankara, Bolu ve Düzce üzerinden araç değiştirerek Kocaeli'ye sevk ettikleri tespit edildi. Harekete geçen ekipler, Kocaeli, Tokat ve Sakarya'da belirlenen adreslere ve araçlara yönelik 10 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 16 şüpheli yakalanırken, 39 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Aramalarda sahte pasaport ve kimlik belgeleri ele geçirilirken, suçta kullanıldığı belirlenen biri tır 10 araca el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, kaçmaya çalışan bazı göçmenlerin taksiye binme anı, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Göçmen, Suç

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

SON DAKİKA: Kocaeli'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
