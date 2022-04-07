Kocaeli'de model fabrika projesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Kocaeli'de model fabrika projesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi

07.04.2022 12:15
Kocaeli'de model fabrika projesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında, kurulması planlanan model fabrikayla ilgili bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında, kurulması planlanan model fabrikayla ilgili bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, başta KOBİ'ler olmak üzere sanayi işletmelerinde, yalın üretim ve dijital dönüşüm odaklı verimlilik artışı sağlayarak işletmelerin katma değeri yüksek, ileri teknolojili ürünler üretebilme ve uluslararası seviyede rekabet edebilme kabiliyetine ulaşmalarına katkıda bulunmayı sağlayan model fabrikayla ilgili bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Yavuz, Kocaeli'nin her alanda olduğu gibi bu alanda da farkını ortaya koyması, üretime ve istihdama önemli katkılar sunacak model fabrikayı bir an önce aktif hale getirmesi gerektiğini belirtti.

Model fabrika kurulumu konusunda katkı ve destek verenlere teşekkür eden Yavuz, "Siz değerli iş insanlarımız, girişimcilerimiz yatırım yapıp üretim, istihdam ve ihracata destek olmanızın yanında Valiliğimiz koordinasyonunda ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan sosyal destek ve yardımlara önemli katkılar veriyorsunuz. Kocaeli, sosyal yardımlaşmada da lider ve öncü bir şehir." ifadelerini kullandı.

"Kocaeli sadece üretimiyle değil, sosyal hizmetiyle de önde olmalıdır"

Yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Yavuz, şunları kaydetti:

"Valiliğimize tahsis edilen ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin bünyesinde dağıttığımız sosyal yardımların dışında limanlar, OSB'ler, sanayicilerimiz, iş insanlarımız ve diğer hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle temin edilen ve hiçbir talebe gerek kalmaksızın tespiti yapılan ihtiyaç sahibi 40 bin aileye gıda kolisi ve alışveriş kartlarını, bizzat mülki idare amirleri ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları çalışanlarımız vasıtasıyla kapı kapı giderek teslim ediyoruz. Bunun için de size, sizlerin nezdinde katkı sunan bütün iş insanlarımıza, hayırseverlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Bunun yanında her hafta eşimle 30 aileyi ziyaret ediyoruz. Kaymakam arkadaşlarımız eşleriyle beraber 10 aileyi, Vali Yardımcılarımız da 10 aileyi ziyaret ediyorlar. Şehit aileleri, gazi, engelli, yaşlı, yetim-öksüz, ihtiyaç sahibi aile olmak üzere bu yıl sonuna kadar yaklaşık 11 bin aileyle hemhal olma hedefindeyiz. Bu şehir sadece üretimiyle değil, sosyal hizmetiyle, insanlığıyla da önde olmalıdır."

Daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü yetkililerince, Model Fabrika ile ilgili geliştirilen yöntem ve çalışmaları içeren bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Keskinler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Doğu Marmara ve Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcısı Hülya Öztoprak Yılmaz, Bakanlık yetkilileri, kurum müdürleri, odaların ve OSB'lerin yönetim kurulu başkanları katıldı.

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Amelia Hamlin, Seddar Yavuz, Fabrika, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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