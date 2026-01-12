Kocaeli'de Scooter ve Motosiklet Yasaklandı

Kocaeli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren rüzgarın, kentte kuzeyli yönlerden fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.
Bu kapsamda, motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin bu gece saat 24.00 ile yarın saat 15.00 arasında trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.
