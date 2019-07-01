Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Servetiye Cephesi şehitleri anıldı
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli'de Servetiye Cephesi şehitleri anıldı

16 dakika önce

Kocaeli'de, Milli Mücadele sırasında 8 bin Yunan askerine karşı kahramanca savunma yapan Servetiye Cephesi şehitleri düzenlenen törenle anıldı.

Kocaeli'de Servetiye Cephesi şehitleri anıldı, System.String[]
Kocaeli'de, Milli Mücadele sırasında 8 bin Yunan askerine karşı kahramanca savunma yapan Servetiye Cephesi şehitleri düzenlenen törenle anıldı.
Servetiye Mahalle Meydanı'nda gerçekleştirilen programa, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı tarafından marşların seslendirildiği ve Servetiye Cephesi Tiyatro Grubu tarafından şiirlerin okunduğu programda, şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.
Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, dedesi Mustafa Azak'ın 16 yaşında ineklerini satıp aldığı tüfekle Servetiye Cephesi'nde savaştığını anlattı.
Dedesinin hikayeleriyle büyüdüklerini belirten Yılmaz, "Servetiye'de savaşanlar sadece bu cephede savaşmadı. Yemen'de, Trablusgarp'ta, Çanakkale'de savaştı. Bu bölgeden binlerce şehidimiz var Kurtuluş Savaşı'nda. Hepsinin ruhları şad olsun." ifadesini kullandı.
Kantay ise Milli Mücadele'de Servetiye Cephesi'nde destan yazıldığını vurgulayarak, "99 yıl önce atalarımız, büyük bir direniş gösterdi. 15 ay boyunca aç, susuz kaldılar ama inançsız kalmadılar. Bizi vatansız bırakmadılar. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun." dedi.
Özlü de dedesi Tahir Muhammed'in cephede şehit olduğunu aktararak, "Servetiyeli dedelerim Milli Mücadele sırasında çok büyük bir kahramanlık örneği sergilemiştir. Bize düşen görevse, geçmişimizdeki değerlerimizi öne çıkararak, geleceği inşa etmektir." şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:17 Kaynak: AA
Kuran-ı Kerim, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Survivor'da Türk ve Yunan finalistler belli oldu TÜBİTAK'a 57 personel alınacak Florijana Ismaili, Como Gölü'nde kayboldu Medel, Copa America performansıyla West Ham'ın dikkatini çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 21:33:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Servetiye Cephesi şehitleri anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]