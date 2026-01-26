Kocaeli'de Suikast Planına Operasyon - Son Dakika
Kocaeli'de Suikast Planına Operasyon

26.01.2026 20:45
Kocaeli'de iş insanı ve doktora suikast planlayan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı, 4 tabanca ele geçirildi.

Kocaeli'de bir iş insanına ve doktora suikast planladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentteki doktor B.U. ile iş insanı S.D'nin tetikçi aracılığıyla öldürülmek istendiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Çalışma kapsamında ekipler, iş insanı ve doktoru korumaya aldı.

Ekiplerin Kocaeli ve Bursa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda İ.G, E.Ö, K.Ö, K.F.G, tetikçi olduğu öne sürülen G.M.K. ve zanlıların bağlantı kurduğu S.A. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 4 tabanca, çok sayıda mermi ve olayla ilgili verildiği değerlendirilen çekler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamaları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden S.A. ve K.F.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, tetikçi olduğu ileri sürülen G.M.K. ile bazı şüphelilerin kahvehanede konuşması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

