Kocaeli'de Taşımalı Eğitime Ara

Kocaeli'de buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde bugün taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde buzlanma ve don olayının etkisini sürdüreceği kaydedildi.

Açıklamada, "Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilimiz genelinde taşımalı eğitime (özel eğitim dahil) 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi yer aldı.