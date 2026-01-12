Kocaeli\'de Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, ticaretini ve sevkiyatını yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve suç unsuru ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 5-11 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve suç unsuru ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Yapılan operasyonlarda 6 gram kokain, 1 kilo 730 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 122 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 45 gram amfetamin, 102 gram metamfetamin, 134 gram esrar, 1 adet ecstasy, 4 gram skunk, 65 adet sentetik ecza ile 12 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Ayrıca 9 bin 100 TL nakit para, 3 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve 8 adet fişek bulundu.

Edinilen bilgilere göre, belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda toplam 152 olayda, 167 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 137'si serbest bırakılırken, 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 21 şahıs tutuklandı, 3 şahsın ise adli makamlara sevk edileceği bildirildi. - KOCAELİ