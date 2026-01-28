Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kocaeli\'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
28.01.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde yol çalışması sırasında zincirleme kaza oldu, 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'de TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde yol çalışması nedeniyle yavaşlayan trafikte 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. İki tır ve tankerin karıştığı kazada uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Otoyolun İstanbul istikameti Gültepe Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel güzergahında devam eden yol çalışması nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanıyordu. Daralan yol sebebiyle yavaşlayan ve zaman zaman durma noktasına gelen trafikte, A.E. yönetimindeki 34 TS 1685 plakalı tanker, önünde yavaşlayan araçları fark edemeyerek duramadı. Süratle gelen tanker, önünde seyir halinde olan B.K. idaresindeki 27 SG 412 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan tır da önünde bekleyen 80 FS 485 plakalı bir diğer Mercedes marka tıra çarptı.

Zincirleme kazada, tankerin sürücüsü A.E. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan A.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

İstanbul yönünde uzun kuyruklar oluştu

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre durma noktasına geldi. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

"Karayollarının yol çalışması vardı tünel içerisinde"

Kazanın oluş anını anlatan İbrahim Şeker, "Karayollarının yol çalışması vardı tünel içerisinde. Araçlar yavaşladı. Sonra bir ses duydum, arkadaşın aracına çarptı, o da bana çarptı. Böylelikle meydana geldi kaza" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kocaeli, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki

15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
14:19
Trump “İran anlaşma yapmak istiyor“ dedi, Tahran’dan yalanlama geldi
Trump "İran anlaşma yapmak istiyor" dedi, Tahran'dan yalanlama geldi
14:13
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 15:34:38. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.