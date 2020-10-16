Kocaeli'deki sivil toplum kuruluşlarından Ermenistan'a tepki - Son Dakika

Kocaeli'deki sivil toplum kuruluşlarından Ermenistan'a tepki

16.10.2020 14:37
Kocaeli'deki sivil toplum kuruluşlarından Ermenistan'a tepki, System.String[]

Kocaeli'de, 50 sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinden oluşan Gönüllü Kültür Teşekkülleri (GKT) Platformu, Ermeni güçlerinin Azerbaycan'a yönelik saldırılarını ve işgalini protesto etti.

Kocaeli'de, 50 sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinden oluşan Gönüllü Kültür Teşekkülleri (GKT) Platformu, Ermeni güçlerinin Azerbaycan'a yönelik saldırılarını ve işgalini protesto etti.

Cuma namazı çıkışında Fevziye Camisi avlusunda toplanan grup üyeleri, Türkiye ve Azerbaycan bayrağı açtı.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan GKT Platformu Dönem Başkanı ve TÜGVA İl Temsilcisi Muhammet Hanefi Akbulut, Azerbaycan'a yönelik haksız saldırıları nedeniyle Ermenistan yönetimini kınadı.

Akbulut, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da, Ermenistan'ın Karabağ'ı işgalinden bu yana bölgede maruz kalınan soykırımlar, baskı ve zulümlerin uzun yıllardır süregelen bir insanlık dramına neden olduğunu belirtti.

Ermeni güçlerinin kadın, yaşlı ve çocuk demeden sivillere saldırdığını anlatan Akbulut, şöyle konuştu:

"Ermenistan ordusu, sivillerin yaşadığı birçok köy ve kenti bombalayarak adeta bir sivil katliamına imza atmaktadır. Kardeş ülke Azerbaycan ise aksine sivillerin yaşadığı köyleri ve kentleri bütün gücü ve imkanlarıyla korumaktadır. Bu durum, olayın herhangi bir sınır ihlali ve çatışması değil, doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taarruz olduğunu göstermektedir. Hiç şüphesiz bu saldırı, Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir. Amaç saldırgan ve zalimane bir yaklaşımla hem Yukarı Karabağ sorununun çözümüyle ilgili süreci tıkamak hem de bölgede yeni çatışma alanları ortaya çıkarmaktır."

Türkiye ve Azerbaycan'ın yıllardır süregelen kadim bir dostluk ve kardeşlik hukuku olduğunu ifade eden Akbulut, "30 yıldır hukuksuz bir şekilde Dağlık Karabağ'da işgalci durumunda olan Ermenistan'ın bu kanlı hukuksuzluğuna, uluslararası anlaşmaları hiçe sayan bu saldırganlığına başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşlar gerekli tepkiyi vermesi gerekir." dedi.

Akbulut, Ermeni güçlerince şehit edilen asker ve sivillere de Allah'tan rahmet diledi.

Daha sonra grup, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından dağıldı.

Açıklamada, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile yöneticileri de hazır bulundu.

Kocaeli, toplum, Sivil, Asker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'deki sivil toplum kuruluşlarından Ermenistan'a tepki - Son Dakika

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