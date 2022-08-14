KOCAELİ'DE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

KOCAELİ'DE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

14.08.2022 03:31

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde arkadaşıyla tartışan E.K.(23), pompalı tüfekle sırtından vuruldu.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde arkadaşıyla tartışan E.K.(23), pompalı tüfekle sırtından vuruldu. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, olayın 2 şüphelisi motosikletle kaçmaya çalışırken yakalandı.

Olay saat 01.00 sıralarında Kartepe Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşları ile tartışan E.K., arkasını döndüğü sırada, tartıştığı kişiler tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan E.K., kanlar içerisinde yerde kalırken, tartıştığı 2 kişi motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.K., ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede araştırma yapan polis ekipleri, motosikletle kaçan 2 kişiyi, olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Emekevler Mahallesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Tüm dünyada heyecan yaratan çalışma! Hücrelerini ölümden 1 saat sonra yeniden canlandırdılar Tüm dünyada heyecan yaratan çalışma! Hücrelerini ölümden 1 saat sonra yeniden canlandırdılar Sri Lanka, Çin'in araştırma gemisinin limana yanaşma isteğini onayladı Sri Lanka, Çin'in araştırma gemisinin limana yanaşma isteğini onayladı
Kaynak: DHA

Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KOCAELİ'DE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:09 Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorunun cevap şıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürdü
01:07 TIR'a çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü! Sürücü ehliyetsiz çıktı
01:04 Seda Sayan'ın balayı tatilinde LGBT yürüyüşüne destek olduğu anları paylaştı
00:38 Meteorolojiden sağanak uyarısı! Listede İstanbul dahil birçok şehir var
00:28 Galatasaray'da yeni transfer Abdülkerim'in yenilgi getiren hatası tepkilerin odağında!
00:16 Boşanma aşamasındaki eşini mahallede düzenlenen düğünde başından vurarak katletti
00:13 Adana Demirspor lige fırtına gibi başladı! Sivasspor'u da farklı geçti
00:09 Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'ye yönelik sert ifadeler: Bugüne kadar bu ülkeye bir faydası oldu mu?
23:49 Galatasaray'a beklemediği darbe! Giresunspor evine 3 puanla dönüyor
23:37 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Beyaz Reform' duyurusu: Amacımız doktorun işine daha iyi odaklanması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 03:31:17. #1.11#
SON DAKİKA: KOCAELİ'DE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement