Kocaelispor-Beşiktaş Maçında Taraftar Olayları

Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta konuk takım tribünleri karıştı. Çıkan olaylara güvenlik güçleri müdahale ederken, 15 taraftara işlem yapıldı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın 75. dakikasında henüz bilinmeyen nedenle tribün içinde başlayan gerginlik büyüdü. Taraftar koltukları sökerek alt tribünlere fırlatırken, bir taraftar da kolundan yaralandı. Olaylara güvenlik güçleri müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Gerginliğin ardından yaklaşık 15 Beşiktaş taraftarına adli işlem yapıldı. Öte yandan misafir tribününe Beşiktaşlı taraftarın verdiği hasarın boyutu, yapılacak tespit çalışmasının ardından net olarak belli olacak. - KOCAELİ