Kocaelispor Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor, cumartesi günü konuk olacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı. Körfez ekibinde Rigoberto Rivas, "Süper Lig'de herkes herkesi yenebilir. Hafta sonu zor maç olacak ama bütün hazırlıklarımızı kazanmak için yapacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kocaelispor, 24 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Ligin ilk yarısında kendi sahasındaki tek mağlubiyeti aldığı Samsunspor'u Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda yenmenin planlarını yapan Körfez ekibinde bugün maçın hazırlıklarına başlandı. Hafta sonu oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan; sol arka adalesinde kanama tespit edilen Hrvoje Smolci ile geçen hafta dizinden sakatlık yaşamaya başlayan ve maçın ikinci yarısında forma giyemeyen kaleci Aleksandar Jovanovic ve kasığından problem yaşayan Joseph Boende antrenmana katılamadı. Yeşil-siyahlıların golcü ismi Bruno Petkovic ise ısınmanın ardından takımdan ayrılarak salonda çalıştı. Antrenman öncesinde futbolculardan Rigoberto Rivas basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rigoberto Rivas: "Sakatlandığım zaman işler benim için iyi gitmedi"

Performansını her geçen hafta yukarıya çıkaran Rivas, "Takıma katıldığımda her şey iyiydi ve sonrasında sakatlık yaşadım. Ondan sonra maalesef işler benim adıma çok iyi gitmedi. Ama şu anda iyi. Hedefimiz; hocamızın direktörleri doğrultusunda her zaman başarıyı yakalamak. Sıkı çalışmaya devam ederek her şeyi daha iyiye götürmeye çalışacağız. Daha da iyisini yapacağımıza eminim" diye konuştu.

"Hedefim, takıma olabildiğince yardım etmek"

Hakkında çıkan haberler ya da yapılan sosyal medya yorumlarından etkilenmediğini belirten Rivas, "Sosyal medyayı çok takip etmiyorum. Ama sakatlık dönemimde benimle ilgili yazılan bazı şeyleri görmüştüm ya da dışardan duymuştum. Ama bunlara çok kulak asmıyorum. Buradaki hedefim; takıma olabildiğince yardım etmek" diye konuştu.

"Hazırlıklarımızı kazanmak için yapacağız"

Samsunspor maçıyla ilgili ön değerlendirmesinde Rivas, "Beklenti şu şekilde; maç maç ilerleyerek her zaman daha iyisini yapmak ve daha iyiye gitmek. Son maçta hak etmediğimiz mağlubiyet aldık. İyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Hafta sonuyla alakalı da; zor bir maç ama bütün hazırlıklarımızı o maçı kazanmak için yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Süper Lig'de herkes herkesi yenebilir"

Süper Lig ile ilgili soruları birkaç cümleyle özetleyen Rivas, "Süper Lig, rekabetçi ve fiziksel açıdan çok güçlü bir lig. Herkes herkesi yenebilir. O gün maça kim inanarak ve odaklanarak gelmişse o maçı kazanabilir" şeklinde konuştu.

Transfer teklifi alıp almadığıyla ilgili soruya ise Rigoberto Rivas, "Ben burada mutluyum ve bana gelen herhangi bir şey olmadı" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ