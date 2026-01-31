Kocaelispor, Susoho ile Anlaştı - Son Dakika
Kocaelispor, Susoho ile Anlaştı

Kocaelispor, Susoho ile Anlaştı
31.01.2026 18:49
Kocaelispor, Manchester City'den Mahamadou Susoho ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

KOCAELİSPOR, Manchester City'den 21 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Mahamadou Susoho ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Körfez temsilcisi bu kapsamda İspanyol orta saha oyuncusu Mahamadou Susoho'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Kente gelen Susoho, Körfez Brunga Tesisleri'nde kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi, Kocaelispor Başkanı Recep Durul eşliğinde imzaladı.

Kulübün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcu Mahamadou Susoho Sissoho'nun kulübümüze nihai transferi konusunda İngiltere Futbol Federasyonuna tescilli Manchester City ile kulübümüz arasında transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Mahamadou Susoho, sezonun ilk yarısında kiralık olarak forma giydiği İskoçya ekibi Livingston'da 19 maçta görev alıp 1 gollük skor katkısı verdi.

Kaynak: DHA

19:06
18:43
18:32
18:29
18:22
17:41
