Kocaelispor ve Kasımpaşa İlk Yarıda Eşit

Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic (Dk. 41 Balogh), Haidara, Show, Linetty, Tayfur Bingöl, Nonge, Churlinov, Serdar Dursun
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Arous, Opoku, Frimpong, Baldursson, Cem Üstündağ, Fall, Diabate, Yusuf Barası, Gueye
Sarı kartlar: Dk. 38 Espinoza (Kasımpaşa), Dk. 45 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Kocaelispor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
19. dakikada ceza sahası dışı sol kısımda topla buluşan Tayfur Bingöl'ün şutu, kale direğinin sağından az farkla dışarı çıktı.
24. dakikada sağ kanattan Diabate'nin kullandığı kornerde topa, arka direkteki Arous kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta gitti.
43. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz'un uzun taç atışında Serdar Dursun'un kafa vuruşu dışarı çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
