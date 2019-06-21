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Koçarlı'da arazi yangını

1 saat önce

Koçarlı ilçesine bağlı Bıyıklı Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu.

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Koçarlı ilçesine bağlı Bıyıklı Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu. Bir anda büyüyen yangını söndürmek için itfaiye ve orman ekipleri yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, yangında çok sayıda zeytin ağacının üzerindeki ürünleri ile birlikte yandığı belirtildi.

Bıyıklı mahallesindeki yerleşim alanına yakın çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Zeytinlik alan sıçrayan yangın kısa sürede evlerin yakınlarına kadar geldi. Kısa sürede yangın mahalline gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ve Orman Yangını Söndürme ekipleri alevlere müdahale etti. Çevredeki vatandaşların da yardımcı olduğu söndürme çalışmalarında yangın kontrol altına alınırken güvenlik güçleri tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:10 Kaynak: İHA
İtfaiye, Koçarlı, 3. Sayfa
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