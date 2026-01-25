Kocasinan'da Tatil Boyunca Eğitici Atölyeler

Kocasinan Belediyesi, yarıyıl tatilinde açtığı atölyeler ve kurs merkezleriyle öğrencilere eğlenceli ve öğretici tatil imkanı sunuyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, eğitimden sanata, bilimden spora kadar sunulan hizmetlerle çocukların zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Çocukların eğitimine verilen desteğin geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu belirten Çolakbayrakdar, yarıyıl tatiline özel hazırlanan programların öğrencilerin sosyal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini desteklediğini kaydetti.

Çocukların tatil sürecini öğrenerek, üreterek ve eğlenerek geçirmelerini istediklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Onlara sunduğumuz eğitim, sanat ve sosyal faaliyetlerle yarınlarımızı inşa ediyoruz. Bütün gayretimiz, güçlü Türkiye'nin yarınlarını daha donanımlı bireyler olarak yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yarıyıl tatili boyunca Kocasinan Çocuk Kulübü ve çeşitli atölyelerde, değerler eğitimi, robotik kodlama, bağlama, gitar, tiyatro ve resim kursları da düzenleniyor.