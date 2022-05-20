Koku Akademisi yeni eğitim dönemi 21 Mayıs'ta başlıyor

Türkiye Koku Kültürü ve Turizm Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (BAU MEDAM) iş birliğiyle Koku Akademisi eğitimleri akademiye 21 Mayıs'ta akademiye taşınıyor. Koku, aromaterapi ve parfüm dünyasında uluslararası başarıya sahip alanında uzman 12 kişilik kadrosuyla dünyanın dört bir yanından kaydolan katılımcılara hem yüz yüze hem de çevrim içi platformdan eğitim verilecek.

Kadim koku uygarlıklarının beşiği olan Türkiye'de, koku medeniyetlerinin başkenti olan bereketli Anadolu coğrafyasında, "Koku Akademisi" Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsünde eğitim verecek.

Koku Akademisi koku ve parfüm dünyasında uluslararası başarıya sahip uzman isimleri bir araya getiriyor. Dünyanın güncel parfüm literatürü, medeniyetlerin kadim ritüelleri, koku hakkında yapılan bilimsel araştırmalar, koku hakkında ulaşılan tarihi ve modern tüm bilgiler, aynı çatı altında, geleceğin uzmanlarını yetiştirmek için derleniyor.

KOKU UZMANLIĞI İLK KEZ TÜRKİYE'DE TESCİLLENDİ

Hitit, Sümer, Antik Yunan, Antik Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi kadim uygarlıklardan ve Anadolu kültüründen Türkiye'ye miras kalmış koku kültürünü tüm dünyaya yaymak için çalışan Koku Kültürü ve Turizmi Derneği'nin inisiyatifi ve çabalarıyla koku uzmanlığı resmen bir meslek olarak tescillendi. 7 Mayıs 2019 tarihinde koku uzmanlığının Resmi Gazete'de uluslararası standartta bir meslek olarak tüm dünyaya duyurulmasıyla koku uzmanlığı, parfüm tasarımcılığı meslek kategorisini kapsayan bir meslek olarak tüm dünya tarafından kabul edildi.

Akademi, tarihin bilinen ilk parfümörü Tapputi'den kalan mirası, kadim uygarlıklardan kalan koku kültürünü ve Anadolu'nun koku bilgeliğini, modern koku endüstrisinin bilgisiyle buluşturuyor.

KOKU AKADEMİSİ'NE DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN KATILIM

Kadrosunda aralarında 4 profesör, 3 doçent bulunan, alanında uzman 12 ismin yer aldığı eğitim kadrosu ile birlikte Bahçeşehir Üniversitesi MEDAM iş birliğiyle yeni uzmanları yetiştiriyor. Koku Akademisi'ne halihazırda Türkiye dışında Azerbaycan, Almanya, Dubai ve Katar'dan da öğrenciler de katılıyor. Eğitim sonunda yapılan sınav sonucu başarılı olan katılımcılar Mesleki Yeterlilik belgesi (MYK) tarafından uluslararası geçerliliğe sahip Meslek Yeterlik Belgesi'ni almaya hak kazanacaklar. Belgeler 6 dile çevrilebilecek.

İKİ TEMEL BRANŞTA VE ONLARCA BAŞLIKTA UZMAN YETİŞTİRİLİYOR

Koku Akademisi, ilk aşamada "koku uzmanlığı analisti" ve "kokulu ürün pazarlama" olmak üzere temel iki branşta eğitim veriyor. Koku uzmanlığı analisti ve kokulu ürün pazarlama uzmanı olmak isteyen herkes, Akademi'de eğitim almak için başvuruda bulunabiliyor.

Koku hakkında güncel literatürde, tarihi kaynaklarda ne varsa her yönüyle Koku Akademisi'nde inceleniyor. Koku Akademisi geleceğin koku analizi ve kokulu ürün pazarlama uzmanlarına kokuya dair onlarca konu hakkında kapsamlı eğitimler veriyor.

Alanında uzman isimlerin eğitmen kadrosunda yer aldığı Koku Akademisi'nin müfredatında yer alan temel konuların bazıları şöyle sıralanıyor:

Koku kültürünün tarihi

Koku ve arkeoloji

Koku ve sağlık

Kokunun aromaterapideki yeri

Koku ve psikoloji

Kokunun kozmetik yönü

Koku hammaddeleri üretim yöntemleri

Kokunun notalama sistemleri

Parfüm tasarımı

Koku Akademisi eğitimi müfredatında yer verilen ana konular kapsamında işlenecek bazı başlıklar ise şöyle yer alıyor:

Aromatik yağların şifası

Burun anatomisi ve anozmik koku hastalıkları

Doğal koku kozmetiği müfredatları

Koku analizi raporu okuma

Kokuyu doğru seçme

Koku numunesi seçimi

Parfüm pazarlama teknikleri

Antik çağ ve Orta çağ parfümleri

Mitolojideki koku ritüelleri

Parfüm ve koku tasarımında iş güvenliği

Parfüm sunumları

Parfüm tasarım aşamaları

Parfüm aileleri

Damıtma yöntemleri

Sağlık Bakanlığı müfredatları

Eğitim sonrasında Mesleki Yeterlilik Kurumunun sınavına girip başarı elde eden her öğrenci, uluslararası geçerliliğe sahip koku uzmanlığı alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni almaya hak kazanıyor. Geleceğe yön verecek uzmanlar ülkemizden dünyaya koku bilgeliğini aktarıyor.

KOKU UZMANLARI HANGİ ALANLARDA İŞ İMKANI BULABİLECEKLER?

Aromaterapi kozmetiği, ürün yapımı ve satış alanları

Gümrük firmalarında kokulu ve renkli kozmetik analizleri incelemesi

Parfüm markalarına ve kurumsal koku markalarına tasarın ve formül çalışması

Krem, merhem, serum, ve kokulu ürün üretimler

Sabun, mum, oda kokuları tasarımları

Esans üreten firmalara danışmanlık alanları

Damıtma yöntemleri

Kokulu ve parfüm bitkileri yetiştiriciliği

Kamu kurum ve kuruluşlarında iş alanları