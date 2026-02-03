Kolon Kanseri Erken Tanı İçin Taramalar Hayati - Son Dakika
Kolon Kanseri Erken Tanı İçin Taramalar Hayati

Kolon Kanseri Erken Tanı İçin Taramalar Hayati
03.02.2026 11:22
Prof. Dr. Yıldız, kolon kanserinin sessiz seyrettiğini, düzenli taramaların önemini vurguladı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Yıldız, kolon kanserinin erken dönemde çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini, bu nedenle düzenli taramaların erken tanı açısından belirleyici olduğunu aktardı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Kolon kanserinin "sessiz ilerleyen" kanser türleri arasında yer aldığını belirten Yıldız, bu nedenle tarama programlarının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Hastalar çoğu zaman herhangi bir ağrı ya da belirgin şikayet yaşamadan uzun süre günlük hayatına devam edebiliyor. Bu durum tanının gecikmesine yol açabiliyor." ifadesini kullandı.

Kolon kanserinde erken evrelerde genellikle fark edilir bir bulgu görülmediğini belirten Yıldız, ilerleyen dönemde ortaya çıkan kilo kaybı, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, dışkıda kan ve açıklanamayan kansızlık gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Düzenli taramaların kolon kanserinde erken tanı açısından belirleyici olduğunu aktaran Yıldız, 50 yaş ve üzerindeki bireylerin, şikayetleri olmasa dahi tarama testlerini yaptırması gerektiğinin altını çizdi.

Yıldız, aile öyküsü bulunan kişilerde ise taramaya daha erken yaşta başlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kolon kanserinin erken evrede tespit edilmesi halinde tedavi başarısının yüksek olduğuna dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu şikayetler ortaya çıktığında hastalık ileri evreye ulaşmış olabilir. Erken tanı sayesinde daha sınırlı cerrahi ve daha etkili tedavi seçenekleriyle hastalar sağlığına kavuşabiliyor. Bu nedenle kolon kanseri kader değil, erken tanıyla önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır."

Kaynak: AA

