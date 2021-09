Konak'ta futbol camiasına yakışan anma - Son Dakika

Konak Belediyesi'nin Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde düzenlediği törenle İzmir futboluna hizmet etmiş, bugün hayatta olmayan sporcu, antrenör ve teknik direktörler yad edildi. Anma töreninin yanı sıra lokma dökümü ve dağıtımının da gerçekleştiği etkinliğe Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, CHP Konakİlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Konak Belediyesi Meclisi Üyeleri, muhtarlar, master futbolcular, vefat etmiş sporcuların aileleri, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kendisi de geçmişte futbol oyunculuğu ve kulüp yöneticiliği yapan Başkan Batur, İzmir'e hizmet etmiş, kente damga vurmuş insanları anmaya devam edeceklerini vurguladı. Spora, özellikle de amatör kulüplere desteğin önemine dikkat çeken Başkan Batur, "Amatör spor kulüplerinin kalkınması için elimizden gelen her türlü katkıyı sunacağız" diye konuştu.

Hep birlikte anıldı

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlerden Yeşilova Spor Kulübü Başkanı Antrenör Akın Küçükoğullarından, yaptığı konuşmada Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a teşekkür ederek, "Türk futboluna sayısız yıldız futbolcular kazandıran, milli futbolcular yetiştiren, ebediyete göç etmiş çok değerli ağabeylerimizi, arkadaşlarımızı, antrenör ve teknik direktörlerimizi hep birlikte saygıyla anıyoruz. Emeği geçen herkese, bilhassa Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur'un ilgi ve hassasiyetine çok teşekkür ederim. Bizler büyük bir aileyiz. Bir kez daha başımız sağ olsun, hocalarımızın ruhları şad olsun" dedi.

Gelenekselleşecek

Başkan Batur da etkinliğin geliştirilerek gelenekselleşeceğinin sözünü verdiği konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Bu etkinliği her yıl panellerle, söyleşilerle süsleyerek geleneksel hale getirmeyi umuyoruz. Geçmişte kentimize, Türk futboluna, İzmir futboluna hizmet etmiş teknik direktörlerimizi yad ederken, onların yaptıklarını da gelecek kuşaklara taşımak bizlerin görevi olmalı diye düşünüyorum. Bu isimlerin içinde, ben futbol oynarken, bize de emeği geçen antrenörler var. Onlardan biri, nurlar içinde yatsın, bana çok emeği olan Ahmet Cücendir. Cevat Gök ağabey de Narlıdere'de antrenörlüğümüzü yapmıştı.Futbol terbiyesi, futbol ahlakı, özellikle de futbolun gelişmesi noktasında bize çok faydalı oldular."

Spora ve sporcuya desteğe devam

Sporcu kökenli bir başkan olarak spora, sporcuya, özellikle de amatör kulüplere olan desteğin çok önemli olduğunu dile getiren Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, burada İzmir'in her takımında oynamış;iyi günde,kötü günde yanana ve omuz omuza olmayı becerebilen futbolcu ağabeylerim büyüklerim var. Pandemi süreci bu tür etkinlikleri sekteye uğrattı. Ama bu kente gerek spor, gerek kültür, gerek sosyal yaşam alanında hizmet etmiş, kente damga vurmuş büyüklerimizi anmaya devam edeceğiz. Özellikle, futboldan gelen biri olarak Konak bölgesindeki kulüplerimizin kalkınması için elimizden gelen her türlü katkıyı sunacağız. Amatör kulüplerle ilgili her katkı çok önemli. Biz de Konak Belediyesi olarak yanlarında olmaya çalışıyoruz. Hepsine başarılar diliyorum."

İsimleri dev pankartla onurlandırıldı

Konuşmaların ardından lokma dökümü ve dağıtımı yapıldı. Başkan Batur, anma törenine katılan sporcu yakınlarıyla da bir araya gelerek sohbet etti. Törende yad edilen Adnan Süvari, Ali Rıza Şenol, Ahmet Baransel, Abdullah Turgut, Ahmet Cücen, AlaaddinKunan, Akın Barhan, Abbas Güçlü, Argun Akmoral, Adnan Kıratlı, Abbas Camayar, Bayram Dinsel, Beytullah Baliç, Burhan Gürel, Bayram Erbil, Baykal Yazgan, Cemal Türk, Candan Tarhan, Cevat Gök, Çetin Zengin, Doğan Emültay, Erdal Çubukçuoğlu, Erkan Velioğlu, Erol Kaynak, Emin Gürler, Ergun Kantarcı, Ertan Öznur, Emin Candarlı, Fevzi Yılmaz, Fuat Göztepe, Gürsel Aksel, Galip Yürekliler, Gürcan Berk, Gürer Kızılok, Halil Bıçakçı, Hüseyin Barışcan, Halil Kiraz, Hüseyin Ermusmula, İsmail Tükel, İsmail Tekoğlu, Lütfi Atamer, Metin Oktay, muhterem Ar, Mustafa Özkula, Muzaffer Aykor, Mustafa Küçükoğullarından, Mehmet Serttepe, Nevzat Güzelırmak, Ruhi Karaduman, Ruhi Hepsarsar, Refik Vardarlıoğlu, Sebahattin Erbuğa, Seyfi Talay, Sadık Seyhan, Sait Altınordu, Sahir Gürkan, Sedat Çağlayan, Satılmış Varlık, Şakir Kuruş, Turgut Uçar, Tarık Gençay, Ümit Kayıhan, Ünal Köksal, Vahap Özaltay, Yıldırım Uran, Yakup Abadağ, Yenal Dinçakman, Zinnur Sarı ve Zafer Kaman'ın isimlerinin bulunduğu dev pankart Türkan Saylan Kültür Merkezi binasına asıldı.