Kongo'da askeri uçak havaalanına gövde üstü indi... Yanan uçaktaki yolcular tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kongo'da askeri uçak havaalanına gövde üstü indi... Yanan uçaktaki yolcular tahliye edildi - Son Dakika Dünya

Kongo'da askeri uçak havaalanına gövde üstü indi... Yanan uçaktaki yolcular tahliye edildi

6 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Goma Havaalanı'na gövde üzerine acil iniş yapan Güney Afrika'ya ait askeri uçak pistin dışına savruldu.

Kongo'da askeri uçak havaalanına gövde üstü indi... Yanan uçaktaki yolcular tahliye edildi, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Goma Havaalanı'na gövde üzerine acil iniş yapan Güney Afrika'ya ait askeri uçak pistin dışına savruldu. Uçakta yangın çıkarken, mürettebat ve yolcuların tahliye edildiği belirtildi.

Güney Afrika'ya ait Lockheed C-130 Hercules askeri nakliye uçağı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Goma Havaalanı'na gövde üzerine acil iniş yaparak pistin dışına sürüklendi.  Uçakta iniş sonrası çıkan yangın itafiye ekipleri tarafından söndürüldü. 8 mürettebat, 59 yolcu tahliye edilirken, can kaybı olmadığı bildirildi. Uçağın acil iniş nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü

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-Uçaktan yükselen alevler

- İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri

Havaalanından yükselen dumanlar

-Bölgeden fotoğraflar


Güney Afrika, Kongo, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:23 Kaynak: DHA
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