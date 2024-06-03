KONSEM Yıl Sonu Sergisi, 6 Haziran'da Sanatseverlerle Buluşuyor

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(ANTALYA) - Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde eğitim alan kursiyerlerin eserlerinden oluşan 'KONSEM Yıl Sonu Sergisi', 6 Haziran'da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

KONSEM'in ücretsiz kursları devam ediyor. Seramikten cimnastiğine, masa tenisinden halk oyunlarına, pilatesten dikiş nakışa kadar birçok branşın yer aldığı kurslara katılan kursiyerlerin kurs süresince yaptığı ürünler, KONSEM Yıl Sonu Sergisi'nde vatandaşların beğenisine sunuluyor. Sergi, 6 Haziran'da saat 15.00'te Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Vatandaşlar sergiyi, 9 Haziran'a kadar gezebilecek.