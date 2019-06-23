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Kontrolden çıkan otomobil refüje uçup ağaçları kökünden söktü

23 dakika önce

Kontrolden çıkan otomobil refüje uçup ağaçları kökünden söktüDENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje uçup, refüjdeki ağaçları yerinden söktü.

Kontrolden çıkan otomobil refüje uçup ağaçları kökünden söktü
DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje uçup, refüjdeki ağaçları yerinden söktü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Bereketler Mahallesi Bereket Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Şirin 64 AN 797 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil refüje çıkıp burada bulunan ağaçları yerinden söktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kontrolden çıkan otomobil refüje uçup ağaçları kökünden söktü
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:35 Kaynak: İHA
polis, denizli, merkezefendi, otomobil, 3. Sayfa
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