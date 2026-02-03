Konut Gruplarında Yıllık Artış %45,36 - Son Dakika
Ekonomi

Konut Gruplarında Yıllık Artış %45,36

03.02.2026 10:31
TÜİK'in verilerine göre, ocak ayında konut, gıda ve ulaştırma gruplarında enflasyon artışı görüldü.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ocak ayı enflasyon verilerine göre, konut grubunda yıllık artış yüzde 45,36 olarak kaydedilirken, bu kalem en yüksek yıllık artışın görüldüğü ana harcama grubu oldu.

TÜİK, 2025 yılı ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Verilere göre, TÜFE'de artış ocak ayında da devam etti. TÜFE, 2026 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 artış gösterdi.

Yıllık artışta konut grubu ilk sırada

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunda yıllık değişimler; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,36, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 31,69, ulaştırmada ise yüzde 29,39 artış şeklinde oldu.

Bu grupların yıllık TÜFE artışına katkıları; gıda ve alkolsüz içeceklerde 7,82, ulaştırmada 4,64, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,74 yüzde puan olarak hesaplandı.

Aylık bazda en yüksek artış gıdada

Ocak ayında aylık değişimlere bakıldığında, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 6,59, ulaştırma yüzde 5,29, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar yüzde 4,43 oranında arttı. Bu ana grupların aylık TÜFE'ye katkıları sırasıyla 1,61, 0,88 ve 0,51 yüzde puan oldu.

174 alt sınıfın 157'sinde artış

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 2026 yılı ocak ayı itibarıyla 157 alt sınıfta artış görülürken, 14 alt sınıfta düşüş yaşandı. Üç alt sınıfta ise endeks değişmedi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 30,11 arttı, aylık yüzde 4,22 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,22 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,22 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,82 artış olarak gerçekleşti.

(Son)

Kaynak: ANKA

