Konut Kredilerinde Önemli Düzenleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Konut Kredilerinde Önemli Düzenleme

Konut Kredilerinde Önemli Düzenleme
31.01.2026 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konut kredilerinde 1'inci ve 2'nci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarları artırıldı.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Konut kredilerinde beklenen düzenleme yapıldı. 1'inci el konut ve 2'nci el konut alımlarına göre farklı uygulanan kredilendirme oranı kaldırıldı. Ayrıca enerji sınıfı kademesi de tekrar düzenlendi" dedi.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, konut alımında ve konut teminatlı kredilerde kullandırılabilecek azami kredi tutarları artırıldı. Konut kredilerindeki sınırlamalarda sıfır ve ikinci el ayrımı da kaldırıldı. Artık kredi kullanım miktarları sadece evin bedeline göre belirlenecek. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Konut kredilerinde beklenen düzenleme yapıldı. 1'inci el konut ve 2'nci el konut alımlarına göre farklı uygulanan kredilendirme oranı kaldırıldı. Ayrıca enerji sınıfı kademesi de tekrar düzenlendi. Buna göre C sınıfı konutlar için daha yüksek oranda kredi çekilebilecek. Müşterinin evli ise eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az bir kayıtlı konut varsa belirlenen oranların yüzde 75 azaltılarak uygulanmasına ise devam edilecek. Daha önce ekspertiz değeri 5 milyon olan ikinci el C enerji sınıfı bir konut için kredi çekilebilir oran yüzde 50 üzerinden 2,5 milyon TL ile sınırlı iken, yeni düzenleme ile aynı konut için yüzde 80 üzerinden 4 milyon TL kredi çekilebilecek" dedi.

"İlk defa ev alacaklar için önemli fırsat"

Yapılan düzenlemenin ilk defa ev alacaklar için çok önemli olduğunu ifade eden Özelmacıklı, "Kira enflasyonundaki gerileme konut sahipliğini artırmaya bağlı. Faiz indirimleri ile önümüzdeki dönemde konut kredileri daha da ulaşılabilir seviyelere gerileyecek. Geçen yıl Ocak ayında 2.89 seviyelerinde olan oranlar, bu sene 2.49 seviyelerinde. Bu önümüzdeki dönemde daha da gerileyecek. Hatta yüksek orandan kredi çeken müşterilerin tekrar yapılandırma imkanı da söz konusu. Fiyatlara yansımadan hareket eden gayrimenkul tarafından bu sene kazançlı çıkacak. Altından bu seviyelerden dönüşler ile fırsat niteliğinde ikinci el dairelerin tam değerlendirilme zamanı" dedi.

"İpotekli satışların payı artacak"

Türkiye genelinde 2025 yılında 1 milyon 688 bin 910 konut satıldığını ve bu satışlarda ipotekli satışların payının yüzde 14 olarak gerçekleştiğini belirten Özelmacıklı, "Müşterilerimiz özellikle kredilendirme limitlerine takılıyorlar ve bu nedenle aslında kredi çekemiyorlardı. Yeni düzenleme ile ipotekli satışların payının artmasını bekliyoruz. BDDK verilerine göre 23 Ocak itibarı ile konut kredi hacmi 687 milyar lirayı aştı. Yıl içinde faizlerdeki gerileme ile ipotekli satışların bu seneki payının yüzde 25'i yakalayabileceğini düşünüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konut Kredilerinde Önemli Düzenleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu
MEXC Global Türkiye’de ne yapıyor Dikkat çeken reklam iddiası MEXC Global Türkiye'de ne yapıyor? Dikkat çeken reklam iddiası
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
Kuradan Galatasaray’ın çıktığını gören Chiellini’nin bakışı olay oldu Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu
Putin, Trump’ın teklifini kabul etti Putin, Trump'ın teklifini kabul etti

13:15
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Beklenen açıklama en sonunda geldi
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Beklenen açıklama en sonunda geldi
13:02
Hepsini bıraktı Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye büyük fedakarlık
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:15
Görüntü Türkiye’nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
11:46
Uludağ’da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
Uludağ'da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 13:34:23. #7.11#
SON DAKİKA: Konut Kredilerinde Önemli Düzenleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.