Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, Mazbatasını Aldı

Konya
'da pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçiminde yüzde 70,52 oyla yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Uğur İbrahim Altay
, mazbatasını aldı.
2 milyon 205 bin nüfus ve 1 milyon 521 bin 399 seçmeni bulunan Konya, seçimlerde AK Parti'nin kalesi olarak görülüyor. 31 Mart'ta yapılan seçimlerde 1 milyon 285 bin 184 seçmen oy kullandı. Cumhur İttifakı adayı olan AK Partili Uğur İbrahim Altay
yüzde 70,52 oyla yeniden büyükşehir belediye başkanlığına seçildi.
İl Seçim Kurulu'nda bugün mazbata töreni düzenlendi. Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez ilçeler Selçuklu
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı
, Meram
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş
, Karatay
Belediye Başkanı Hasan Kılca
ile Derbent
Belediye Başkanı Hüseyin Ayten
, Altınekin
Belediye Başkanı Muharrem Dere
ve Akören
Belediye Başkanı İsmail Arslan
mazbatalarını aldı.
Uğur İbrahim Altay, 5 yıl boyunca 31 ilçe başkanıyla birlikte iyi bir hizmet etmek için çalışacaklarını söyledi.
UĞUR İBRAHİM ALTAY KİMDİR
İnşaat mühendisi Uğur İbrahim Altay (44), 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde, Konya'nın metropol ilçelerden Selçuklu 'da AK Parti'den Belediye Başkanı seçildi. Yaklaşık 640 bin nüfuslu ilçede iki dönem görev yapan Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek
'in, 24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimler için milletvekili adayı olmasıyla birlikte 3 Mayıs 2018 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından Belediye Başkanlığına seçildi. Altay, evli ve üç çocuk babası.
(