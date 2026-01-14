Konya'da 3 İlçede Okullar Tatil

KONYA İL MERKEZİNDE 3 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL

Konya Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezindeki 3 ilçede daha okullarda yarın eğitime ara verildiğini duyurdu. Valiliğin 'X' hesabından yapılan açıklamada, "İl merkezimizde meydana gelen aşırı buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendirildiğinden, tedbir amaçlı olarak Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerimizdeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde; Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4–6 yaş Kur'an kurslarında 14 Ocak Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de 1 (bir) gün idari izinli sayılmaları kararlaştırılmıştır." denildi.