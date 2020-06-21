Konya'da birini tabancayla vurup kaçan şüpheli kiraladığı araçta yakalandı
Konya'da tartıştığı kişiyi vurduktan sonra kaçan ve 11 ayrı suçtan aranan şüpheli şahıs, kiraladığı aracı takip eden polisler tarafından yakalandı.
Konya'da tartıştığı kişiyi vurduktan sonra kaçan ve 11 ayrı suçtan aranan şüpheli şahıs, kiraladığı aracı takip eden polisler tarafından yakalandı.
Olay, dün saat 05.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıibali Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İ.C. (37) ile R.Ş. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.C. üzerinde bulundurduğu tabanca ile R.Ş.'yi bacaklarından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı R.Ş. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin araç kiralayarak kaçtığını belirledi. Kiralık aracı incelemeye alan polis ekipleri, gece yarısına kadar takip ettikleri aracı durdurarak şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin kiraladığı araçta ve üzerinde yapılan aramada 370 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli İ.C.'nin uyuşturucu ticareti yapmak, silahlı tehdit ve hırsızlık gibi 11 ayrı suçtan aranması olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KONYA
Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 05:35 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Konya'da birini tabancayla vurup kaçan şüpheli kiraladığı araçta yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı Üçlü ilişki suçlamalarının muhatabı ünlü milyarder konuya açıklık getirdi Ünlü oyuncu ifşa edilen skandal mesajlardan sonra itiraf etti: Yaptıklarımdan utanıyorum Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha Ünlü oyuncu, yıldırım çarpması sonucu yerden havalanıp buzdolabına çarptı 17 yaşındaki genç kız dünyaya duyurdu: Ünlü aktör bana cinsel istismarda bulundu Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi 80'lik isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah büyüklerimizin tecavüzünden korusun Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti